Экс-шпион КГБ назвал имена со "списка жертв Кремля", куда он попал вместе со Скрипалем

В списке Кремля, по словам Бориса Карпичкова, находился экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и несколько других бывших агентов КГБ.

Бывший российский двойной агент, шпион КГБ, Борис Карпичков получил ужасающее сообщение в день своего рождения: он попал в список жертв Кремля вместе с Сергеем Скрипалем, еще одним бывшим шпионом, который спустя несколько недель был отравлен в Британии.

«Будь осторожен, осмотрись, что-то, вероятно, произойдет. Это очень серьезно. И ты (в списке – ред.) не один», – цитирует Карпичков услышанные по телефону слова своего старого друга, сообщает NBC News.

Среди имен в списке было имя Скрипаля, которого Карпичков в то время не знал, но его отравление вместе с дочерью Юлией 4 марта в Британии вызвало напряженность между Кремлем и Западом.

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Также в списке Кремля, по его словам, находилось несколько других бывших агентов КГБ, а также Кристофер Стил, автор 35-страничного досье, в котором говорится о сговоре между Россией и предвыборным штабом Трампа. Кроме того, в перечне присутствовал Билл Браудер, движущая сила ряда санкций США против российских граждан, известных как «Закон Магнитского».

59-летний Карпичков говорит, что сначала он посчитал, что звонок является типично темным российским юмором – скорее шуткой, чем угрозой. Но отравление Скрипаля встревожило его.

Издание NBC News отмечает, что интервью с Карпичковым проводилось в выходные на арендованной студии в Лондоне, экс-шпион отказался сказать, где он живет.