Во время этого выступления Путин рассказывал фейки о "преступлениях" Украины и не вспоминал о колоссальных потерях РФ.

Выступление российского президента Владимира Путина перед "правозащитниками" 7 декабря, вероятно, было заранее записано.

Как пишет российское издание "Можем объяснить", Путина выдала одна деталь – время на часах.

В 18:25 на часах Путина, которые попали в кадр, можно увидеть стрелки, которые показывают 18:05 по московскому времени, а в 18:33 – тоже на 20 минут меньше.

Видео дня

Издание предполагает, что выступление Путина записали заблаговременно, чтобы предотвратить возможную неожиданную развязку с самыми послушными членами Совета по правам человека.

"Хотя такая возможность была сведена к минимуму еще в ноябре, когда Путин исключил нескольких людей, нелояльных к Кремлю или не до конца подконтрольных", - пишет издание.

Выступление Путина перед "правозащитниками" - что сказал

Выступая перед Советом по правам человека 7 декабря, Путин заявил, что "угроза ядерной войны нарастает". При этом он также уточнил, что Россия не использует ядерное оружие первой.

"Россия не применит ядерное оружие первой, но если не применит первой, то, значит, и второй не применит", – сказал он.

Тогда же Путин заявил, что война в Украине "станет длительным процессом", щеголяя "появлением новых территорий".

Российский президент также утверждал, что теперь Азовское море стало "внутренним морем России", скрыв факт уничтожения украинского портового города Мариуполя.

Путин ни разу не упомянул о потерях русской армии, придумав, что "ВСУ расстреливают своих военных".

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