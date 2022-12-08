США ранее уже предупреждали Москву о последствиях применения в Украине ядерного оружия.

В Госдепартаменте назвали новые "ядерные" угрозы российского президента Владимира Путина "пустопорожними", осудив их, пишет Голос Америки.

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать высказывания Путина, заявил: "Мы считаем, что любые пустопорожние разговоры о ядерном оружии абсолютно безответственны".

Он добавил, что ядерные государства во всем мире со времен холодной войны, включая Китай, Индию, Соединенные Штаты и саму Россию, всегда гарантировали, что "ядерная война — это то, что никогда нельзя вести и что ее нельзя выиграть".

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"Мы считаем, что любая другая риторика, будь то бряцание ядерным оружием или даже угроза применения тактического ядерного оружия, является безответственной. Это опасно и противоречит духу этого заявления, которое лежало в основе режима ядерного нераспространения со времен холодной войны", - отметил Прайс.

Ядерные угрозы Кремля

Выступая перед Советом по правам человека 7 декабря, Путин заявил, что "угроза ядерной войны нарастает". При этом он также уточнил, что Россия не использует ядерное оружие первой.

"Россия не применит ядерное оружие первой, но если не применит первой, то, значит, и второй не применит", - сказал он.

Эскалационную риторику Москва начала в сентябре 2022 года – после разгрома ВС РФ под Харьковом. Тогда Россия утверждала, что взяла под "ядерный зонтик" и оккупированные части Украины, в том числе Херсонскую область, часть котой в ноябре уже освободили ВСУ.

После этого США предупредили Москву о последствиях применения в Украине ядерного оружия.

В ноябре в НАТО отметили, что риск ядерной войны "остается низким", хотя россияне ведут себя "безответственно". А уже в декабре "ядерные" базы – аэродромы стратегической авиации РФ – были поражены неизвестными беспилотниками, что продемонстрировало Западу уязвимость ядерных сил РФ.

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