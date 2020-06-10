Диван, игрушки и бутылки: в оккупированном Севастополе из мусора сделали сквер ветеранам войны (фото)

С соседней мусорки мужчина принес на газон выброшенные бытовые предметы – пластиковые бутылки, сиденья от диванов, подставки для цветов, детские игрушки и прочее. Отходы украсили военной атрибутикой и предметами обмундирования.

В оккупированном Севастополе в честь победы во Второй мировой войне при помощи выброшенных на мусорку старых диванов, подставок для цветов, детских игрушек и пластиковых бутылок обустроили «памятный сквер».

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

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Сквер, посвященный памяти 75-летию победы во Второй мировой войне, соорудил в Гагаринском районе города местный активист.

С соседней мусорки мужчина принес на газон выброшенные бытовые предметы – пластиковые бутылки, сиденья от диванов, подставки для цветов, детские игрушки и прочее. Отходы украсили военной атрибутикой и предметами обмундирования.

Ветерану помогало несколько местных жителей. В центре сквера организаторы установил плакат с надписью "Герои Сталинграда. Я помню. Я горжусь".

Местные жители разделились во мнениях насчет "памятного сквера" из мусора. Отмечается, что дворники очищали его от мусора, но активист восстанавливал его снова.

Как сообщал УНИАН, в российском Новосибирске ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с контейнера автовышки, чтобы не заразить коронавирусом. При этом старый контейнер больше похож на мусорку, чем на «сцену» для мини-концерта.

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