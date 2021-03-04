Сегодня в России после 17 лет заключения освободили 70-летнего Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк».
По данным канала «360» после освобождения он направился в Москву на ток-шоу, таки образом нарушив условия административного надзора.
Согласно условиям, следующие шесть лет Мохову запрещено посещать места проведения спортивных и массовых мероприятий, а также принимать в них участие.
В 2000 году Виктор Мохов похитил 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину. Он держал школьниц в бункере, который заранее вырыл на своем участке под гаражом, в качестве секс-рабынь на протяжении 1296 дней. Спастись девушкам удалось, передав на волю записку.
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В России выпустили на свободу маньяка: реакция сети
Пользователи сети бурно отреагировали на новость. Большинство из них высказались за то, чтобы Мохова приговорили к пожизненному:
«Искалечены судьбы! И за это 17 лет ?!», «А что так мало дали?», «В США бы он не вышел», «Почему это существо ещё живое?», «Выпускают, наверное, чтобы он прибил кого-то и потом на пожизненное?», «Гуманное какое у нас правосудие».
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