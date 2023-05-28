Следком и Кремль уже высказались по этому поводу.

В Кремле бурно отреагировали на заявления американского сенатора Линдси Грэма на встрече с президентом Украины Зеленским о том, что ликвидация россиян – "лучшая трата денег".

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в комментарии Telegram-каналу Shot заявил, что иметь таких сенаторов – большой позор для США.

"Трудно представить себе большего позора для страны, чем иметь таких сенаторов", – сказал он.

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А председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил начать уголовное производство по факту высказываний сенатора.

"На распространенной в сети Интернет видеозаписи американский сенатор Линдси Грэм в ходе встречи с Президентом Украины заявил о финансовом участии США в причинении смерти гражданам России. Данному факту следователями ГСУ СК России будет дана надлежащая правовая оценка", – говорится в сообщении СК РФ.

Скандальная фраза сенатора-республиканца Линдси Грэма

В пятницу, 26 мая, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм третий раз с начала полномасштабной войны посетил Украину. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. На этой встрече сенатор заявил следующее: "Россияне умирают. Лучшая трата денег, чем когда-либо".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя слова Грэма, отметил, что инвестиция в победу Украины над российскими оккупантами, которая будет гарантировать обнуление репутации РФ, – лучшая инвестиция на сегодняшний день.

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