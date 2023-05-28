Он добавил, что также это будет инвестицией в окончательное обнуление репутации России и других сопутствующих мифов.

Лучшая инвестиция на сегодняшний день - это инвестиция в победу Украины над российскими оккупантами, которая будет гарантировать обнуление репутации РФ.

Так прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма на встрече с Зеленским, который сказал, что россияне умирают - и это лучшая трата денег чем когда-либо.

"Действительно, лучшая сегодня инвестиция (и не только американская) в безопасность – это инвестиция в полную и безоговорочную победу Украины. Как символ того, что демократии гораздо сильнее агрессивного авторитарного мракобесия (особенно российского типа)", - высказал мнение Подоляк.

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Он добавил, что также это будет инвестицией в окончательное обнуление репутации России и других ее сопутствующих мифов - вроде современной армии, ВПК, экономики, истории, политической элиты. "Меньше" русских понтов" - больше стабильности, предсказуемости и комфортности в мире", - подытожил Подоляк.

Фраза сенатора-республиканца Линдси Грэма

26 мая президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с американским сенатором Линдси Грэмом, который уже третий раз с начала войны приезжает в Киев.

Американский сенатор среди прочего сказал такую фразу: "Россияне умирают. Лучшая трата денег, чем когда-либо".

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