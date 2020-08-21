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Россиянку оштрафовали за отказ надеть маску в суде по делу об отказе надеть маску

06:44, 21 августа 2020
Русский міръ
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Россиянка обжаловала постановление / фото: ua.depositphotos.com

Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу городского суда.

Второй штраф женщина получила по итогам судебного заседания, на котором рассматривали дело об отказе надеть медицинскую маску.

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Женщине поставили в вину отказ надеть маску в общественном месте, полицейские составили против неё протокол по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.

В суд женщина также пришла без маски, поэтому на нее составили второй протокол.

Первый штраф женщине выписали в размере 15 тысяч рублей, второй - в размере 1 тысячи рублей. Первое постановление женщина обжаловала.

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Автор: УНИАН

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