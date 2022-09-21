РФ скрывает свои реальные потери, но почему-то решила объявить о "частичной" мобилизации.

Министр обороны Сергей Шойгу озвучил "официальные" потери России на войне в Украине. По мнению Кремля, с 24 февраля (с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора), "денацифицировались" всего около 6 тысяч рашистов.

Об этом Шойгу заявил во время своего обращения.

Так, в РФ уменьшили реальную статистику потерь почти в 10 раз. Сегодня в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что агрессор потерял уже более 55 тысяч оккупантов. Однако Кремль упорно отрицает свои потери.

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"Потери РФ составляют 5 937 человек погибшими", - заявил Шойгу.

Если бы потери страны-агрессора были бы настолько малы, то едва ли Путин стал бы объявлять о "частичной мобилизации. Однако кровавый диктатор продолжает лгать гражданам РФ и пытается внушить им идеи "русского мира".

Напомним, сегодня Путин объявил частичную мобилизацию в РФ. По его словам, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

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