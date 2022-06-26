На командных пунктах Шойгу якобы заслушал доклады командующих относительно текущей обстановки и действий российских Вооруженных сил на основных операционных направлениях.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск, задействованную на войне в Украине.

Об этом сообщает сайт Минобороны РФ.

На командных пунктах Шойгу якобы заслушал доклады командующих относительно текущей обстановки и действий российских Вооруженных сил на основных операционных направлениях.

Шойгу также раздал награды – медали "Золотая Звезда" и Ордена мужества российским боевикам, которые "проявили героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач" на войне в Украине.

Точное место расположения Шойгу неизвестно, но российские СМИ уверены, что "фанерный маршал" приехал на оккупированные территории Донбасса.

В мае была неподтверждённая информация, что начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов получил ранение под Изюмом Харьковской области.

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