Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск, задействованную на войне в Украине.
Об этом сообщает сайт Минобороны РФ.
На командных пунктах Шойгу якобы заслушал доклады командующих относительно текущей обстановки и действий российских Вооруженных сил на основных операционных направлениях.
Шойгу также раздал награды – медали "Золотая Звезда" и Ордена мужества российским боевикам, которые "проявили героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач" на войне в Украине.
Точное место расположения Шойгу неизвестно, но российские СМИ уверены, что "фанерный маршал" приехал на оккупированные территории Донбасса.
В мае была неподтверждённая информация, что начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов получил ранение под Изюмом Харьковской области.
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