Семен Еремин освещал боевые действия в Украине с начала полномасштабной войны в феврале 2022 года.

На войне в Украине погиб "военкор" пропагандистского российского издания "Известия" Семен Еремин.

"Известия" утверждают, что Еремин был ликвидирован в результате атаки украинского FPV-дрона. Утверджается, что он получил ранение, когда снимал репортаж в оккупированной Запорожской области.

"Известия" выпустили последний репортаж Еремина 17 апреля. В телеграм-канале издания его опубликовали в ночь на 18 апреля. Где и когда снято видео, не раскрывается.

Видео дня

Семен Еремин освещал боевые действия в Украине с начала полномасштабной войны в феврале 2022 года.

Ликвидация российских "военкоров"

Американец Рассел Бентли, работавший на российскую пропаганду, погиб в оккупированном в Донецке. Российские танкисты задержали его после удара по военной части.

О гибели "военкора" российского пропагандистского проекта Sputnik Рассела Бентли сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, не раскрыв обстоятельства его гибели. Расселу Бентли было 64 года.

Жена Рассела Бентли заявила 15 апреля на его странице во "ВКонтакте", что Бентли "жестко задержали" российские военные из 5-й танковой бригады. По словам Людмилы Бентли, это случилось 8 апреля в Петровском районе Донецка. Телеграм-канал Astra писал, что Бентли пропал, когда снимал последствия украинского удара по воинской части на Автобазовской улице.

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