Труп девочки нашли под окнами дома на севере города / ua.depositphotos.com
В четверг, 7 января, в Москве обнаружили тело 15-летней школьницы.
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Труп девочки нашли под окнами дома на севере города. По предварительным данным, она покончила жизнь самоубийством. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Старший помощник руководителя СК России по столице Юлия Иванова рассказала, что следователи возбудили уголовное дело по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).
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