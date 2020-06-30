Россиянка с иконами поиздевалась над памятником крымских татар (фото)
На въезде в оккупированный Симферополь россиянка надругалась над памятным камнем с крымскотатарской символикой. На памятнике были написаны строфы из Корана.
Об этом в Facebook сообщает Мансур Тейфур.
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На обнародованных фото видно женщину, которая держала иконы и молоток. На одном из фото россиянка наклеила на стекло автомобиля три православных крестах из скотча.
«Выйдя на автомобиль, она пыталась сбить полумесяц молотком. После того как молоток сломался, достала другой, что свидетельствует о ранее запланированном акте (вандализма – УНИАН). Все это сопровождалось оскорблениями в сторону крымских татар и религии», – написал он.
Когда же неуравновешенная россиянка пыталась убежать, автомобиль не завелся. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.
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