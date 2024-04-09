Роспропаганда об этом инциденте молчит, но в сеть просочилось видео.

Российский самолет сбросил управляемую авиабомбу ФАБ-1500 прямо на магазин во временно оккупированном Енакиево Донецкой области.

Как сообщает местный паблик "Типичный Донецк", российская авиабомба упала на один из продуктовых магазинов. К счастью, она не сдетонировала, ведь в таком случае многочисленных жертв было не избежать.

В то же время российская пропаганда о внезапном падении авиабомбы тщательно молчит.

Другие "операции" российских самолетов

В последнее время участились случаи, когда российские бомбы и ракеты не долетают до Украины и падают на российские села. Министерство обороны Великобритании проанализировало эти случаи и указало на возможную причину таких "промахов".

Российский военный самолет сбросил авиабомбу на дамбу в Белгородской области.

Как сообщили в ASTRA, это произошло 21 января в районе хутора Ионовка. Тогда авиабомбу ФАБ-250 обнаружили в водоеме. В результате сброса боеприпаса частично была повреждена плотина. В Минобороны РФ этот инцидент не комментировали.

Вас также могут заинтересовать новости: