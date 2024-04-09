Российский самолет сбросил управляемую авиабомбу ФАБ-1500 прямо на магазин во временно оккупированном Енакиево Донецкой области.
Как сообщает местный паблик "Типичный Донецк", российская авиабомба упала на один из продуктовых магазинов. К счастью, она не сдетонировала, ведь в таком случае многочисленных жертв было не избежать.
В то же время российская пропаганда о внезапном падении авиабомбы тщательно молчит.
Другие "операции" российских самолетов
В последнее время участились случаи, когда российские бомбы и ракеты не долетают до Украины и падают на российские села. Министерство обороны Великобритании проанализировало эти случаи и указало на возможную причину таких "промахов".
Российский военный самолет сбросил авиабомбу на дамбу в Белгородской области.
Как сообщили в ASTRA, это произошло 21 января в районе хутора Ионовка. Тогда авиабомбу ФАБ-250 обнаружили в водоеме. В результате сброса боеприпаса частично была повреждена плотина. В Минобороны РФ этот инцидент не комментировали.