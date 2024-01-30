Увеличение частоты инцидентов, вероятно, демонстрирует степень усталости воздушного и наземного персонала на линии фронта в РФ.

В последнее время участились случаи, когда российские бомбы и ракеты не долетают до Украины и падают на российские села. Министерство обороны Великобритании проанализировало эти случаи и указало на возможную причину таких "промахов".

Как говорится в сообщении, российский независимый телеграм-канал Astra 27 января сообщил, что российские самолеты случайно выпустили два неуправляемых боеприпаса ФАБ-250 по двум российским селам в Белгородской области. Первый боеприпас упал на ферму в Постникове, а второй – на городской улице в селе Стрелецкое, что привело к эвакуации до 150 человек в радиусе 500 м от падения бомбы.

Отмечается, что это уже четвертый случайный сброс российских авиационных боеприпасов на своей территории в этом месяце, а всего за год было пять таких случаев - самый ранний произошел в Белгороде 20 апреля 2023 года.

Видео дня

Как отмечают в разведке, это демонстрирует степень усталости персонала и недостаточную подготовку.

"Невозможно подтвердить, происходят ли такие инциденты из-за плохих процедур при вооружении самолета перед вылетом или неправильных действий экипажа во время миссий. Вероятно, это комбинация обоих факторов. Увеличение частоты подобных случаев, вероятно, демонстрирует степень усталости воздушного и наземного персонала на линии фронта в России, а также свидетельствует о недостаточной подготовке", - говорится в сообщении.

Россия сбрасывает бомбы на собственные села

Как сообщал УНИАН, 21 января российский военный самолет сбросил авиабомбу на дамбу в Белгородской области. В результате сброса боеприпаса частично повреждена плотина. А 27 января российские военные самолеты сбросили еще 2 авиабомбы ФАБ-250 в Белгородской области РФ. В результате сброса боеприпасов якобы никто не пострадал. Обе авиабомбы обезвредили на следующий день.

В начале января сообщалось, что российская ракета, выпущенная из акватории Каспийского моря во время массированной ракетной атаки по Украине, упала на село в Воронежской области. При этом это не первый случай падения российской ракеты на населенный пункт РФ. В сентябре сообщалось о падении крылатых ракет в Саратовский и Тульский областях.

Вас также могут заинтересовать новости: