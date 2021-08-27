Это уже не первая авария с участием российских самолетов.

Российский истребитель Су-24 упал в Пермском крае. Обоим пилотам удалось катапультироваться.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подтверждение Центрального военного округа.

"При перелете на авиаремонтное предприятие для проведения планового ремонта упал в 95 км к западу от города Пермь самолет Су-24", – уточняют в округе.

По данным СМИ, обоим пилотам, находившимся на борту, удалось катапультироваться, они живы. В результате аварии погибших и травмированных нет, уточнили в пресс-службе округа.

Истребитель упал в "лесистой местности". Как свидетельствуют отснятые очевидцами кадры, бомбардировщик с россиянами "приземлился" неподалеку от поля.

На место происшествия отправили вертолет поисково-спасательной службы, чтобы эвакуировать летчиков.

По предварительной информации, авария произошла из-за отказа техники у Су-24.

"Самолет Су-24 садился в Перми на дозаправку. После взлета через несколько минут он потерпел крушение", – сказал источник ТАСС.

Это уже не первая авария с участием российских самолетов.

19 августа Астраханской области России во время планового полета разбился истребитель МиГ-29. Истребитель летел без боекомплекта. Летчик погиб. А истребитель Су-30, который в августе разбился в Тверской области, оказалось, был случайно сбит другим самолетом во время учений.

Автор: Иван Бойко