Самолет россиян успел пролететь у румынского побережья.

"Тайфуны" британских военно-воздушных сил, базирующихся в Румынии, перехватили российский истребитель, который пересек международное воздушное пространство над Черным морем.

Об этом говорится в сообщении на сайте Воздушных сил Великобритании.

17 августа "Тайфуны" британских ВВС обнаружили российский Су-24, направлявшийся в территориальное воздушное пространство Румынии.

Самолет не предоставил план полета и не переговаривался с румынскими диспетчерами. Это создало угрозу безопасности полетов для всех воздушных судов.

Читайте такжеУ Байдена говорят, что талибы захватили "значительную часть" американского вооруженияБританские ВВС подняли в небо "Тайфуны" и перехватили самолет россиян, успевший пролететь недалеко от румынского побережья. Британцы сопровождали Су-24, пока тот не покинул воздушное пространство страны.

Британские военные на условиях союзничества по НАТО с 2017 года оказывают румынам помощь из системы быстрого реагирования в воздухе.

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Автор: Яна Ставская