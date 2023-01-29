Бывший вице-президент РФ раскритиковал руководство Минобороны и назвал войну против Украины трагедией.

Генерал-майор в отставке и бывший вице-президент России Александр Руцкой заявил о неспособности российской армии проводить оперативно-стратегические наступательные операции.

"Для того, чтобы проводить такого рода операции, надо иметь соответствующие вооруженные силы. Если вооруженные силы не обладают возможностью проводить оперативно-стратегические наступательные операции, то лучше не лезть, тем более вне своей страны", - заявил российский генерал.

Руцкой также раскритиковал руководство министерства обороны России, в том числе Сергея Шойгу. Он подчеркнул, что 22 года российскими вооруженными силами руководят люди, никогда не служившие в армии, и не имеющие классического военного образования.

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"Четверть века вооруженными силами руководять вообще некомпетентные люди. Что может произойти с вооруженными силами? Вот вам итог. Министр обороны у нас в армии не служил, военного образования нет, и пять его заместителей в армии вообще не служили. Что это за министерство обороны?", - заявил он.

Руцкой также заявил, что развязанная против Украины война является трагедией для России, поскольку бессмысленно гибнут люди.

"Хотя, вывеска и лозунг - "защищают Россию". Где они защищают Россию? Во имя чего они погибают? А когда люди гибнут бессмысленно - это уже трагедия", - отметил бывший вице-президент РФ.

Он также отметил, что в российской армии не осталось ни одного полка, в котором не было бы убитых и раненых.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, согласно данным Генштаба ВСУ, украинские военные за сутки 28 января ликвидировали еще 650 оккупантов. Таким образом, с начала полномасштабного вторжения России в Украину потери среди личного состава россиян составили 126160 человек.

Несмотря на колоссальные потери и отсутствие реальных достижений на поле боя, Россия собирается пойти в новое масштабное наступление на Украину в феврале. Член-корреспондент британского Королевского института оборонных и исследований безопасности (RUSI) Александр Данилюк считает, что это может произойти уже на следующей неделе.

В конце прошлого года эксперты RUSI выпустили доклад, в котором говорилось, что Кремль планировал захватить Украину за 10 дней, но этот план провалился из-за чрезмерной секретности и низкой подготовки.

План РФ состоял в том, чтобы вторгнуться в Украину, в течение 10 дней оккупировать страну и до августа 2022 года полностью аннексировать. В Кремле надеялись, что скорость атаки и кампании по дезинформации могут обеспечить быстрый захват столицы Украины.

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