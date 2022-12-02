В Кремле надеялись, что скорость атаки и кампании по дезинформации могут обеспечить быстрый захват столицы Украины.

Кремль планировал захватить Украину за 10 дней, но этот план провалился из-за чрезмерной секретности и низкой подготовки.

Об этом речь идет в исследовании британского Королевского Института Объединенных сил (RUSI), авторами которого стали военные эксперты Джек Уотлинг и Ник Рейнолдс, экс-советник министра обороны Украины, член-корреспондент RUSI Александр Данилюк и экс-командующий Десантно-штурмовых войск Украины Михаил Забродский.

Эксперты отметили, что план РФ состоял в том, чтобы вторгнуться в Украину, в течение 10 дней оккупировать страну и до августа 2022 года полностью аннексировать. В Кремле надеялись, что скорость атаки и кампании по дезинформации могут обеспечить быстрый захват столицы Украины.

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По данным аналитиков, под Киевом россияне добились преимущества в соотношении сил - 12:1. Однако они оказались неподготовленными на тактическом уровне к эффективному выполнению своего плана.

Эксперты указали на то, что о планах наступать на Киев не знало большинство российских подразделений, которые получили приказы о наступлении лишь за 24 часа до вторжения. Россиянам не хватало боеприпасов, горючего, продовольствия и четкого понимания, как их действия вписываются в общий план.

Таким образом, за счет сохранения секретности вооруженные силы РФ получили преимущество внезапности на оперативном уровне, но на тактическом уровне ВСУ лучше понимали, что им делать, потому что готовились отражать наступление русской армии восемь лет.

Самым большим недостатком российского плана аналитики называют нехватку реверсивных действий. В результате, когда скорость не дала желаемых результатов, российские войска обнаружили, что их позиции неуклонно ухудшаются по мере мобилизации Украины.

ВСУ отобрали у РФ инициативу только тогда, когда огонь на большие расстояния поставил под угрозу российскую логистику.

Аналитики указали, что тактическая компетентность российских военных оказалась значительно ниже по сравнению с ожиданиями многих наблюдателей в Украине и России и на Западе. В частности, в докладе аналитики пришли к выводу, что российские оккупанты уязвимы для обмана: высшие инстанции слишком доверяют первичной информации, собранной подчиненными на фронте, и не анализируют достоверность этой информации. При этом командование РФ не поощряет честные доклады о неудачах, что затрудняет анализ. Также россияне всегда стараются выполнить приказ, даже когда из-за смены обстановки он становился бессмысленным.

Российская система ведения боевых действий батальонно-тактическими группами также оказалась неэффективной.

Также после начала вторжения россияне разослали многим украинским генералам личные послания с призывом сдаться и заверениями, что Россия не причинит вреда Украине. Почти всем полковникам ВСУ прислали сообщение аналогичного содержания с анонимных номеров. Кроме того, на второй день вторжения к украинскому командованию обратился лично президент России Владимир Путин, призвав свергнуть власть в Киеве. В докладе сказано, что то, что эти усилия провалились, свидетельствует о том, что российские спецслужбы плохо оценили психологию украинских военных.

Подытоживая, в RUSI отметили, что ВСУ нужна лучшая поддержка от партнеров. По их мнению, победа требует значительных тяжелых боевых действий, но при должной поддержке Украина может победить.

Война в Украине

Начав полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля этого года, Россия смогла захватить лишь один областной центр, и то не смогла удержать - в ноябре Херсон был освобожден от российских оккупантов.

На провалы российской армии на поле боя россияне и их руководство реагируют обстрелами гражданской инфраструктуры, в том числе - объектов энергетики. Оставляя украинцев без света, россияне пытаются дестабилизировать ситуацию в нашей стране, однако лишь усиливают неприязнь к себе. Всю такую неприязнь уже хорошо почувствовали на себе более 90 тыс. россиян, которые пришли на нашу землю с оружием и были ликвидированы тем или иным образом нашими ВСУ.

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