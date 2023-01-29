Среди прочего, Силами обороны за сутки также уничтожено 8 вражеских танков, 7 артиллерийских систем и 22 боевые бронированные машины.

Украинские военные уничтожили за сутки еще 650 оккупантов. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке сообщает, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину уже ликвидировано около 126 160 российских захватчиков.

Также уничтожено вражескую боевую технику: танков ‒ 3197 (+8 единиц за сутки), боевых бронированных машин ‒ 6366 (+22), артиллерийских систем – 2195 (+7), РСЗО – 453, средств ПВО ‒ 221, самолетов – 293, вертолетов – 284, БпЛА оперативно-тактического уровня – 1947, крылатых ракет ‒ 796, кораблей/катеров ‒ 18, автомобильной техники и автоцистерн – 5037 (+10), специальной техники ‒ 199.

В Генштабе также подчеркнули, что окончательные данные уточняются.

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