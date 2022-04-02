Их родственники спокойно реагируют на то, что оккупанты пришли убивать украинских детей и грабить дома.

Российские оккупанты рассказали жене и отцу о том, как они убивают украинских детей в Мариуполе и едят собак.

Об этом говорится в опубликованных телефонных разговорах.

Так, один из захватчиков смакует с женой "сафари" на детей в Мариуполе. В частности, оккупант и его жена обсуждают видео, на котором "кадыровцы" бегут за маленькой украинской девочкой и стреляют ей по ногам – для развлечения.

Жена: Это "кадыровцы" все публикуют. Вот, они всех детей расстреливают. Они выставили, как он ("кадыровец" - УНИАН) бежит за девочкой и по ногам ей, нах*й, стреляет. Девочке где-то лет 13, что ли.

Оккупант: Так.

Захватчик также хвастается захваченными под Киевом трофеями: "Машин набрали себе, бл*дь. Ружья себе понабирали, карабинов...".

А еще один оккупант совершенно спокойно рассказывает отцу, что они едят украинских собак, а с питанием у них "все нормально".

Оккупант: Собаку зарезали, съели.

Родитель: Ты же говорил нутрию.

Оккупант: Нутрии закончились.

Ранее сообщалось, как оккупант рассказал матери о зверствах РФ в Украине.

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