Василий Рыбников

Забегая наперед, можем сделать вывод, что за покушением на Боярского стоит ряд стран НАТО, но, к счастью, как заявил на днях президент России Владимир Путин, «об этом уже известно, причем не только спецслужбам страны, но и политическому руководству».

Михаил Боярский был настоящей костью в горле мировой русофобии задолго до того, как решил уколоться российской вакциной «Спутник V»

Выбор заплечных дел мастеров из ЦРУ пал на всемирно известного актера театра и кино про трех мушкетеров не случайно. Воцерковленный внук архиерея, которому столь многое дало упоминание бога в российской конституции (в частности, Михаил получил право входить в православный храм в грязной шляпе, молиться там тысяче чертей, поминать каналью всуе и не только), потомственный монархист, украдкой разглядывающий демократические задницы прямо в воде , гнусавый воспеватель незаменимого Владимира Владимировича Путина и заплыва Крыма в родную гавань, - Михаил Боярский был настоящей костью в горле мировой русофобии задолго до того, как решил уколоться российской вакциной «Спутник V».

А вот потом начались необъяснимые трагические события.

«Боярскому плохо, врача!»: русский д’Артаньян упал в обморок во время вакцинации». Этот заголовок прошлой осенью тревожным эхом отозвался в сердце каждого православного патриота, однако очень скоро выяснилось, что дело, конечно же, не в лучшей в мире русской вакцине. Как оказалось, перед уколом врач решил провести над Боярским медицинский осмотр, сделал вид, что ищет лимфоузлы, а потом схватил д’Артаньяна за подвески и внезапно сжал их. Боярский закричал «каналья!», стал падать на врача и якобы случайно врезался головой в стену, после чего окончательно отрубился. Врач улыбнулся, достал ножницы и попытался незаметно срезать два подвеска, однако тут вбежали встревоженные родственники пациента, и дело сорвалось.

Это был первый звоночек, на который, к сожалению, никто не обратил внимания. А следовало бы.

Боярский закричал «каналья!», стал падать на врача и якобы случайно врезался головой в стену, после чего окончательно отрубился

На днях ситуация повторилась с пугающей точностью. Боярский был экстренно госпитализирован с не известным науке диагнозом. Его супруга Луппиан заявила , что о коронавирусе речь не идет, ведь накануне Боярский как раз вакцинировался «Спутником».

Что же могло стать причиной столь резкого ухудшения здоровья великого патриота России? Врачи терялись в догадках. На ум не приходило ни одной мало-мальски разумной версии.

Однако несколько часов спустя российская пресса все же на всякий случай написала , что Боярский получил укол «Спутника» вовсе даже не перед тем, как его скрючило, а полтора месяца назад, то есть где-то в районе нового года, и уже полностью пришел в себя, даже учится самостоятельно ходить. Потом сказали , что прививка была 27 января, чем окончательно всех запутали. Было ясно только одно: какой-то заокеанский (по одной из версий, это был Порошенко, но вряд ли, слишком уж очевидно) врач ширял русского д’Артаньяна до тех пор, пока не сжил со свету, а «Спутник» здесь совершенно точно ни при чем. Потому что «Спутник» - лучшая прививка в мире, она полностью безопасна, покупайте «Спутник» - лучшую вакцину для чересчур энергичных стариков.

Ходят смутные слухи, что обдолбанный «Спутником» Боярский все же выкарабкался. Но можно ли этому верить? Все же «Спутник» - вакцина со стопроцентной гарантией. На сегодняшний день этот вопрос остается открытым, но, думается, не последнюю роль в чудесном спасении русского мушкетера от гвардейцев Байдена сыграли спецслужбы РФ. Так, на днях президент России Владимир Путин приоткрыл завесу тайны над этим зловещим покушением. «У руководства России имеются данные о готовящихся провокациях против России, связанных с борьбой с ковидом, - сказал Путин на коллегии ФСБ. - Планируются некоторые провокации в этой сфере, но об этом уже известно, причем не только спецслужбам страны, но и политическому руководству».

Ходят смутные слухи, что обдолбанный «Спутником» Боярский все же выкарабкался

Нетрудно догадаться, что под провокациями, связанными с борьбой с русским ковидом, имеется в виду убийство славного сына русской земли Боярского путем вакцинации «Спутником» с целью скомпрометировать лучшую в мире прививку. Но просчитались заокеанские господа - президент России лично сорвал эти коварные планы. Правда, что там с Боярским, по-прежнему непонятно, но если вдруг что, память о его подвиге навечно останется в русских сердцах, ура.

Всех желающих помочь украинской армии навечно оставить сердца российских наемников в земле Донбасса просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ

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