37-летняя россиянка зарезала двух пятилетних детей и мужа, а затем отправилась в кинотеатр.
Об этом сообщает Следственный комитет РФ по Приморскому краю.
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Как сообщается, сегодня в одной из квартир во Владивостоке обнаружили тела двоих пятилетних детей и 40-летнего мужчины с колото-резаными ранами.
По данным российских СМИ, инцидент произошел после ссоры. Женщина расправилась со всеми, кто находился в квартире, - мужем и двумя малышами. В живых остался лишь один мальчик, он находился в детсаду.
Как сообщается, после убийства женщина сложила тела детей в сумку, а труп супруга завернула в целлофан. Заметая улики, женщина отмыла полы в квартире от крови, а потом отправилась в кино. Там её и задержали.
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