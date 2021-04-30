После содеянного женщина "замела следы" и отправилась в кинотеатр.

37-летняя россиянка зарезала двух пятилетних детей и мужа, а затем отправилась в кинотеатр.

Об этом сообщает Следственный комитет РФ по Приморскому краю.

Читайте такжеМосковского рэпера побрили, избили и бросили в костер, пока он "спал" - СМИ

Как сообщается, сегодня в одной из квартир во Владивостоке обнаружили тела двоих пятилетних детей и 40-летнего мужчины с колото-резаными ранами.

По данным российских СМИ, инцидент произошел после ссоры. Женщина расправилась со всеми, кто находился в квартире, - мужем и двумя малышами. В живых остался лишь один мальчик, он находился в детсаду.

Как сообщается, после убийства женщина сложила тела детей в сумку, а труп супруга завернула в целлофан. Заметая улики, женщина отмыла полы в квартире от крови, а потом отправилась в кино. Там её и задержали.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская