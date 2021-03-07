В аэропорту по прилету ее задержали и выписали штраф.

Жительница российского Новосибирска устроила дебош в самолете, летевшем рейсом из Владивостока.

Как сообщает Телеграм-канал Mash, 39-летняя женщина употребила перед вылетом синтетические наркотики, которые дали о себе знать уже во время рейса.

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"В самолёте она начала бродить по салону, то снимая, то снова надевая одежду. В итоге бортпроводники с другими пассажирами связали её верёвкой и скотчем, чтобы спокойно долететь до НСК", - сказано в сообщении.

Впоследствии женщину задержали и составили на нее протокол за мелкое хулиганство.

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Автор: УНИАН