Нападение омского педофила на школьниц в подъезде попало на видео
В Омске (Россия) россиянин напал на двух малолетних школьниц в подъезде жилого дома.
Видеозапись опубликована в Telegram-канале LifeShot.
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На кадрах видно, как мужчина с длинными темными волосами, лицо которого скрыто кепкой, заходит в подъезд следом за двумя малолетними девочками. Когда дети стали подниматься по лестнице, он попытался схватить одну из девочек, но школьница крепко вцепилась в перила и начала звать на помощь. После безуспешной попытки похитить ребенка мужчина убежал.
Омская полиция ведет активный розыск подозреваемого, в отношении него возбуждено уголовное дело.
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