Она была построена всего 4 года назад.

Российская авиация разбомбила детскую ледовую арену в Курской области.

В 2020 году в Заолешенке рядом с Суджей открыли физкультурно-оздоровительный комплекс с крытой ледовой ареной. Комплекс состоял из тренажерного зала, класса хореографии и ледового поля. Там занимались ученики восьми близлежащих школ.

Заолешенку и Суджу заняли украинские войска. В ходе боев российская авиация ударила по ледовой арене управляемой фугасной авиабомбой, сообщает эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке. Судя по снимкам, произошло прямое попадание, в результате чего спортивный центр был разрушен.

Видео дня

"Россияне не останавливаются перед уничтожением своей инфраструктуры, занятой украинцами, и используют то же оружие, что и в Украине, чтобы выбить украинских военных. При этом уничтожают все, что находится там, любое здание... РФ не делает разницы между украинской и российской территорией, если там противник. Это не исключение, а правило", - сделал вывод аналитик.

Ситуация в Курской области

В городе Льгов Курской области, часть которой контролируют ВСУ, из-за обстрела повреждена железная дорога. 29 августа мэр Льгова Алексей Клемешов сообщил, что город попал под артобстрел со стороны украинской армии. По его словам, в результате атаки повреждения получили железнодорожные пути станции "Льгов-Киевский".

Вас также могут заинтересовать новости: