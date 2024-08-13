В сети появилось видео, на котором украинский военнослужащий находится возле дорожного знака "конец населенного пункта" Льгов.

Подтвердить или опровергнуть достоверность этой информации пока невозможно. "Надеюсь, что это видео мама не увидит. Я маме обещал, что я не далеко. Слава Украине", - говорит автор видео, демонстрируя дорожный знак.

Как известно, город Льгов находится на территории Курской области, на территории которой сейчас ведутся бои с российской армией. Этот населенный пункт расположен в 80 километрах от Курска и в 30 километрах от Курчатова, где находится Курская атомная электростанция.

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