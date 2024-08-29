Однако ВСУ удалось закрыть "котел" на берегу сейма, в котором оказались около 3000 российских солдат.

Российские войска контратаковали в Курской области и выбили украинские силы обороны из села Коренево, сообщает аналитик BILD Юлиан Рёпке.

"К 20 августа украинские войска захватили село Коренево в Курской области, начались бои за одноимённый райцентр и ж/д станцию. Теперь российская армия контратаковала и выбила ВСУ из села. Линия боевого соприкосновения сейчас проходит примерно по его восточной окраине", - пишет BILD.

В то же время ВСУ на днях заняли село Краснооктябрьское южнее Коренево на берегу реки Сейм.

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"Таким образом и без взятия Коренево они полностью закрыли восточную границу котла, в котором оказались около 3000 российских солдат. С юга и запада он заблокирован госграницей, с севера — рекой Сейм", - отмечается в анализе.

Курская операция - новости

Накануне аналитики из Института изучения войны отметили, что продвижение украинских войск в Курской области замедлилось. Сейчас Силы обороны пытаются закрепиться и удержать районы, которые недавно взяли под контроль.

По словам заместителя директора ЦРУ Дэвида Коэна, ВСУ в Курской области строят оборону и намерены сохранить часть этой территории на некоторое время. Он отметил, что Владимир Путин предпримет контрнаступление, чтобы попытаться вернуть территорию в Курской области. Но российским войскам предстоит "тяжелый бой", считает Коэн.

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