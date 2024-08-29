Также загорелся склад одного из комбинатов.

В городе Льгов Курской области, часть которой контролируют Вооруженные силы Украины, из-за обстрела повреждена железная дорога.

Сегодня, 29 августа, мэр Льгова Алексей Клемешов сообщил, что город попал под артиллерийский обстрел со стороны украинской армии. По его словам, в результате атаки повреждения получили железнодорожные пути станции "Льгов-Киевский".

Также загорелся склад одного из комбинатов города, но огонь уже потушили. Жители населенного пункта не пострадали. "Всем, кто покинул город, не рекомендую возвращаться до окончательной стабилизации обстановки", - призвал Клемешов.

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Льгов - город областного значения в Курской области России, расположенный на берегах реки Сейм (притока Десны), в 76 км от Курска. Население - примерно 16 800 человек. Льгов - крупный железнодорожный узел, от этого населенного пункта отходят железнодорожные линии в направлении российских городов Брянск, Воронеж, Курск, а также - Украины.

Бои в Курской области

Напомним, 6 августа украинская армия зашла на территорию Курской области и быстро взяла под контроль ряд населенных пунктов. На днях аналитики из Института изучения войны отметили, что их продвижение замедлилось, Силы обороны пытаются закрепиться и удержать подконтрольные районы.

Заместитель директора американского ЦРУ Дэвид Коэн заявил, что украинские силы оборудуют оборону и намерены сохранить часть этой территории на некоторое время. Он убежден, что россияне пойдут в контрнаступление.

BILD пишет, что российским войсками удалось выбить ВСУ из российского села Коренево, который украинцы взяли под контроль еще 20 августа.

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