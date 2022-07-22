В правительстве предупредили, что существующий список стран может пополняться.

Правительство России расширило перечень стран, "совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом".

Об этом говорится в сообщении на сайте российского правительства.

Так, в список включили Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию.

Теперь на эти страны распространяются ограничения по найму персонала в дипломатические миссии и консульские учреждения "вплоть до полного запрета … нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников из числа лиц, находящихся на территории России".

За Грецией закреплен лимит в 34 человека, с которыми дипмиссии и консульские учреждения могут заключать трудовые договоры, за Данией - в 20 человек, за Словакией - в 16. Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения.

В правительстве предупредили, что существующий список стран может пополняться.

"[Список] не является окончательным и с учетом продолжающихся враждебных действий иностранных государств, направленных против российских представительств за рубежом, может расширяться", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 22 июля в списке уже более 50 государств. В том числе, все страны-члены ЕС, США, Австралия, Великобритания, Швейцария, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия, Норвегия и Украина.

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