Пионтковский отметил, что РФ начала пропагандистское наступление на Запад.

Российский диктатор Путин все еще надеется, что ему дадут "сохранить лицо" в войне против Украины, поэтому он мобилизовал свою агентуру за границей для подписания мирного соглашения с Киевом.

Такое мнение высказал российский публицист Андрей Пионтковский, пишет "Сегодня".

По его словам, речь Путина 9 мая свидетельствует об осознании Путиным катастрофической ошибки, чем является полномасштабное вторжение в Украину. В ходе усиления ВСУ армии появляется перспектива военного освобождения всех украинских территорий.

"Сразу после 9 мая началось невиданной интенсивности пропагандистское наступление России на Запад, включая США. Начиная с Макрона, была мобилизована вся агентура, все симпатизанты Кремля. Макрон заявил, что "не надо унижать Россию", или более откровенная форма - "не надо загонять крысу в угол, нужно дать Путину возможность сохранить лицо", - рассказал Пионтковский.

Он отметил, что Макрон пытается переубедить Запад в том, что Украина должна сохранить территориальную целостность, но это не обязательно достигать военными средствами.

"Можно заключить перемирие и потом очень долго дипломатически обсуждать и т. д. Это последняя надежда Москвы", - уверен Пионтковский.

Давление РФ, добавляет он, также направлено на уменьшение потока вооружений в Украину из США.

"Кремлю очень важно оставить в зубах ну хоть какой-то кусок украинской территории. Уже не для того, чтобы "продать" своему народу "победу", а для спасения лица. Именно на этом направлении в ближайшие месяцы будет развертываться дипломатическо-пропагандистское наступление Москвы", - резюмировал Пионтковский.

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