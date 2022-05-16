Он добавил, что пока никаких признаков к тому, что и белорусы готовятся вмешаться в войну, нет.

Советник главы офиса президента Алексей Арестович сообщил, что Путину категорически отказали даже в разговорах о применении сил ОДКБ на территории Украины.

Об этом он сказал в эфире Всеукраинского информационного телемарафона.

"Все государства ОДКБ, это известно, формально и неформально категорически отказываются принимать участие в "авантюре" и они это продемонстрировали и вербально, и невербально сегодня. И даже итоги ОДКБ, которые официально озвучили ... три пункта там было: встреча лидеров стран ОДКБ в Москве завершилась, она прошла конструктивно, вопрос об использовании сил ОДКБ в Украине на встрече не ставился и Путин проинформировал коллег о ходе "спецоперации" в Украине. С дипломатического языка это переводится очень просто: Путину категорически отказали, даже в разговорах, о применении сил ОДКБ на территории Украины", - сказал Арестович.

Он акцентировал, что и выступление Лукашенко на встрече государств ОДКБ доказывает, что он в очень сложных условиях решает свои главные две задачи.

"Александру Григорьевичу тяжело, у него две задачи: не дать втянуть Беларусь в войну своими войсками и сохранить такую "кажущуюся лояльность" в отношении Москвы. Он решает эту задачу в очень сложных условиях", - сказал Арестович.

Советник главы Офиса президента также отметил, что пока никаких признаков к тому, что белорусы готовятся вмешаться в войну, нет.

"В Беларуси есть плановые учения, они проводятся потому, что есть учебный период соответствующий, а до того они еще имеют дополнительную цель противостоять тем учениям, которые НАТО проводит в странах Балтии и Польше. То есть это стандартная плановая типовая военная активность. Пока никаких признаков того, что белорусы должны были вмешиваться в ситуацию, нет... Сейчас зайти белорусской армии сюда это полное самоубийство, безусловное, потому что они "кончатся" за три дня и не останется никого", - сказал Арестович.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 16 мая, в Москве начался первый с 2019 года очный саммит Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) в которую входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Президент РФ Владимир Путин позвал "единомышленников" из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана на юбилейный саммит ОДКБ. Во время встречи он рассказал о войне в Украине, но поддержку нашел только в Беларуси.

Президент РФ Владимир Путин на юбилейном саммите ОДКБ анонсировал совместные учения. В то же время премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал членов Организации Договора коллективной безопасности из-за конфликта с Азербайджаном 2020 года. Политик призвал к синхронизации действий.

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