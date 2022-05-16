По его мнению, об этом свидетельствует высказывание Пескова.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что заявление Кремля о "территориальных спорах" по поводу Крыма свидетельствует о том, что они морально готовят население к сдаче полуострова.

Об этом он рассказал в эфире "Фейгин live".

"До этого же не было никаких территориальных споров, был "референдум людей", который "навеки решил быть с Россией", а теперь оказывается, что это территориальные споры между Россией и Украиной", - сказал Арестович.

Он отметил, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков никогда просто так ничего не говорит.

"Либо его застали врасплох и он оговорился. Но я в это не очень верю. Замена политического словаря всегда означает замену политической позиции. И они пошли по принципу продажи будущего мирного соглашения, в котором Крым будет "территориальным спором", - подчеркнул Арестович.

Как сообщал УНИАН, в США допускают, что Украине удастся отвоевать Крым и Донбасс.

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