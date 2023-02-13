На самом деле съемки состоятся в Московской области.

Российская пропаганда готовит фейк о том, что диктатор Владимир Путин якобы посетил оккупантов в зоне боевых действий в Украине. Съемочная группа федерального канала уже сформирована.

Как сообщает Телеграмм-канал "Ищи своих" со ссылкой на документ, пропагандистский "Первый канал" на 18 февраля запланировал съемки фейкового сюжета о Путине в зоне боевых действий.

"С целью проведения съемки специальной программы с участием президента РФ "Посещение президентом РФ передового командного пункта в зоне проведения СВО в Украине" ко дню защитника отечества, запланированной на 18 февраля 2023 года на территории военного полигона "Алабино", отправляется съемочная группа из шести человек", - говорится в документе.

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Кстати, полигон "Алабино" расположен в Московской области.

Визиты первых лиц РФ на передовую

Россияне регулярно сообщают, что министр обороны Шойгу и другие топ-чиновников на фронт, но доподлинно не подтверждено ни одного из них. 8 ноября Шойгу якобы проинспектировал командный пункт объединенной группировки российских войск, выполняющей задачи в войне против Украины.

Впоследствии в Луганск приехал пресс-секретарь Путина Песков. Сам диктатор не едет на фронт. Его упрекают за это, особенно на фоне новостей о визитах Зеленского на передовую.

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