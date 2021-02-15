Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не бросит Донбасс, несмотря ни на что.

В Кремле заявили, что кроме России оккупированному Донбассу некому «помогать».

Об это заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ: «О каком «внутриукраинском» конфликте можно говорить, если президент РФ заявляет о том, что Россия Донбасс «не бросит, несмотря ни на что».

«Вы, наверное, обратили внимание на ответ Путина, и в фразе: «Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что», конечно, нужно обратить внимание на слова президента, что любые шаги имеют свои последствия, и нужно уметь прогнозировать эти последствия заранее», - сказал Песков.

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Он подчеркнул, что на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областях проживают много «русских и русскоязычных».

«Это люди, которые лишены социального обеспечения со стороны своего государства, со стороны Украины, это люди, которым отказано в любых государственных услугах, и именно Россия организует один за другим конвои гуманитарной помощи, именно Россия оказывает иную помощь этим людям, и Россия будет продолжать это делать, потому что, если не Россия, то больше некому. Вот что имел ввиду президент Путин», - сказал Песков.

На уточняющий вопрос, имел ли ввиду Путин включение Донбасс в состав России, Песков ответил: «Я бы не стал развивать - там из контекста все предельно понятно».

Во время беседы с главными редакторами СМИ, фрагменты которой показал 14 февраля телеканал "Россия-24", Путин отметил, что у него "перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети в Донбассе".

"На наших с вами плечах - я говорю "наших с вами", потому что вы «четвертая власть» - огромная ответственность за Россию в целом. И прежде чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага", - сказал Путин, обращаясь к участникам встречи.

При этом он заявил: "Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что".

12 февраля Песков по просьбе корреспондента УНИАН пообещал опубликовать ответы Путина касательно Донбасса, которые он давал руководителям СМИ на закрытой встрече.

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Автор: Роман Цимбалюк