Утверждается, что пресс-секретарь Путина вернулся из Луганска ночью.

Утверждается, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков посетил Добнасс. Ни комментариев "правой руки" Путина, ни фотоподтверждений не было.

Как сообщает пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на слова первого замруководителя АП РФ Сергея Кириенко, Песков якобы побывал в оккупированном Луганске и провел обучение "пресс-служб и представителей СМИ".

Кириенко говорит, что пресс-секретарь Путина вернулся из Луганска ночью. Он якобы проводил мастер-классы для представителей так называемых СМИ и пресс-служб "ЛДНР".

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Визит Шойгу на оккупированные территории Украины

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 8 ноября проинспектировал командный пункт объединенной группировки российских войск, выполняющей задачи в войне против Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

"На командном пункте… Шойгу заслушал доклад командующего объединенной группировкой российских войск… Сергея Суровикина по текущей оперативной обстановке, характере действий противника, выполнении российскими войсками боевых задач на различных операционных направлениях", – говорилось в сообщении.

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