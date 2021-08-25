Запуск корабля запланирован с космодрома Байконур 5 октября.

Американских миллиардеров Илона Маска и Джеффа Безоса хотят пригласить в Россию на запуск корабля "Союз МС-19".

Об этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в эфире Первого канала.

Приглашение хотят направить также британскому предпринимателю Ричарду Брэнсону, который побывал в космосе на своем корабле Space Ship Two.

Запуск корабля запланирован с космодрома Байконур 5 октября. По словам Рогозина, приглашение иностранцам отправят уже сегодня.

Читайте такжеПервый космонавт ДНР может отправиться на орбиту в Пасхальные праздникиНа корабле на МКС россияне планируют отправить участника 66-й экспедиции, космонавта Антона Шкаплерова, актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко для съемок фильма "Вызов".

Актриса и режиссер вернутся на Землю 17 октября на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.

Раньше российский модуль "Наука" едва не уничтожил работу всей Международной космической станции после стыковки в аппарате незапланированно сработали двигатели.

В 2018 году при запуске пилотируемого корабля "Союз" с Байконура на 119-й секунде полета произошло отключение двигателей второй ступени при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени.

Затем сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют. Экипаж совершил аварийную посадку и приземлился в Казахстане.

Автор: Иван Бойко