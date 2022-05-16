Как известно, компания Renault приостановила свою деятельность в России.

На закрытом французском заводе Renault в Москве собираются выпускать автомобили под "историческим брендом" "Москвич".

Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин, заявляя о "перспективах" завода.

"Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод "Рено". Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич" – заявил он.

"В 2022 году мы откроем новую страницу в истории "Москвича", – добавил Собянин.

Основным технологическим партнером он назвал "КАМАЗ". В первоочередных планах россиян – выпускать автомобили с двигателем внутреннего сгорания, а потом они собираются наладить производство электромобилей.

Напомним, компания Renault приостановила свою деятельность в России.

Вас также могут заинтересовать новости: