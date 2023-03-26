Подполье фиксирует увеличение арестов и выдачи повесток крымским татарам.

Россияне усиливают контрдиверсионный режим на территории временно оккупированного Крыма. Захватчики также усиливают репрессии в отношении местного населения и преследование крымских татар.

"Несмотря на годы террора, россиянам так и не удалось подавить сопротивление местного населения на территории временно оккупированного полуострова. Поэтому, в лучших традициях энкаведистов, россияне усиливают репрессии в отношении местного населения. Главный акцент оккупанты делают на преследовании крымских татар", – сообщили в Центре национального сопротивления.

Отмечается, оккупанты увеличили количество работников спецслужб, которые следят за активными гражданами и активно прослушивают мобильные устройства жителей оккупированного Крыма. Кроме того, подполье фиксирует увеличение арестов и выдачи повесток крымским татарам.

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В Центре нацсопротивления призывают жителей Крыма быть осторожными и по возможности покинуть регион.

Ситуация в Крыму: что происходит на полуострове

Российские оккупанты и так называемая "администрация" начали эвакуироваться с территории украинского Крыма. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что всем, кто работает на россиян, в ближайшее время лучше покинуть полуостров.

Кроме того, в оккупированном Джанкое на днях прогремели взрывы. Там были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК". Эти ракеты предназначены для пусков с надводных кораблей.

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