Медики зафиксировали у пострадавшего ряд травм.

Житель Киришского района Ленинградской области России дважды за день падал с балкона. Второй раз оказался для россиянина более травматичным, чем первый.

Подробности инцидента сообщает сайт 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В частности, устанавливаются обстоятельства получения травм мужчиной, которого с переломами и без сознания его госпитализировали после падения из окна квартиры на третьем этаже.

По данным СМИ, около 22 часов в воскресенье в районную полицию поступило сообщение о падении мужчины с балкона на третьем этаже пятиэтажки на улице Советской в Киришах. Пострадавшего, на вид которому около 40 лет, в состоянии комы доставили в больницу. Медики зафиксировали у него травму живота, переломы ступни и шейных позвонков. По предварительным данным, пострадавший был нетрезв.

По словам соседей, семью часами ранее в тот же день пострадавший уже падал с балкона. Но падение перенес легче: сам поднялся и ушел домой.

Остальные обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.

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Автор: Юрий Годован