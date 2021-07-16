Полиция проводит проверку по факту инцидента.

В России житель Набережных Челнов на детской площадке отомстил маленькой девочке за то, что его дочь упала с качелей.

Об инциденте пишет Telegram-канал Baza.

Отмечается, что дети качались на качелях-балансирах, одна из них не удержалась, упала и ударилась лицом.

"Все это увидел ее отец и отчего-то решил отомстить – он наорал на другого ребенка матом, велел девочке сесть на качели, а после с силой дернул их вниз, чтобы она упала. Папа второй девочки вернулся, когда мужчина уже ушел, поэтому круг мести, кажется, замкнулся", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что полиция проводит проверку по факту инцидента.

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"По словам очевидцев, он пришел на детскую площадку и усадил свою четырехлетнюю дочку на качели, где сидела более взрослая девочка. Из-за разницы в весе дочка Шаймиева упала, а он решил мстить ребенку", – говорится в сообщении.

Как пишет Telegram-канал Lifeshot, мужчина с друзьями пришел на детскую площадку с пивом. Жена мужчины уверяет, что ее супруга оклеветали.

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Автор: Катерина Шварц