Российский военный рассказывал, как он убивал мирное население, теперь его супруга с ужасом ждет возвращения палача домой.

Пьяный российский оккупант похвастался своей жене зверствами, которые он устраивает в Украине. Однако супруга не пришла в восторг от таких признаний. Россиянка была в ужасе, ее испугали слова рашиста о жестоких убийствах.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор оккупантов, перехваченный СБУ.

Пьяный рашист, который сейчас находится на Херсонщине, во всех подробностях рассказал жене, как он убивал мирных украинцев. Он простреливал людям головы и не видит в своих ужасных поступках чего-то плохого. Оккупант отмечает, что он стал другим человеком. Изъясняться без мата пьяный рашист, конечно же, не смог.

"Я могу взять человека и в голову "бам"… С пулемета сто человек прошить, да. Голову оторвать! Ты что в это не веришь? Настя, я долб**бом стал, я вообще еб**утый стал". Когда были гражданские, я гражданских в окопы кидал. Всем по голове стрелял... Настя, ты на меня не смотри, то, что я у тебя такой добрый. Я у тебя, какой есть, я приеду таким, какой я есть", - говорит оккупант.

Жена российского военного пришла в ужас, она с трудом могла отвечать оккупанту. Наконец-то жены убийц и палачей начали понимать, что те зверства, которые их мужья устраивают в Украине, они будут повторять и дома, если вернутся туда живыми.

Ранее УНИАН уже сообщал, что пропагандисты РФ заставляют оккупантов имитировать "успешное наступление" для сюжетов.

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