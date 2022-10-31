Народный избранник представляет правящую партию "Единая Россия".

Экс-чемпион мира по шахматам, действующий депутат РФ от "Единой России" Анатолий Карпов оказался в реанимации с тяжелой травмой головы и переломом бедер после неудачного падения возле Госудумы. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Карпова нашли неподалеку от здания Госдумы без сознания. Как оказалось потом, гроссмейстер неудачно упал, а результаты анализов подтвердили, что он был пьян.

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71-летнего "единоросса", который активно поддерживает войну в Украине, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом шейки левой бедренной кости, ушиб головного мозга и кровоизлияние в субарахноидальное пространство.

Российские пропагандисты с канала Минобороны РФ "Звезда" соврали, что на Карпова якобы напали неизвестные, но дочь депутата это опровергла. Сейчас Карпов находится в отделении нейрореанимации института им. Склифосовского в состоянии искусственной комы.

Чушь Госдумы об Украине

Российские депутаты часто отмечаются ерундой об Украине. В частности, в Госдуме называли "агонией" приказ президента Украины Владимира Зеленского о деоккупации юга страны.

Потом российские депутаты заявили, если Украина обстреляет Крымский мост, оккупанты нанесут "сокрушительный удар" по центрам принятия решений в Киеве, военной инфраструктуре и логистике оружия. В РФ обещали, что после такого наша страна не сможет оправиться.

Со временем Крымский мост взорвали, но в Госдуме воздержались от комментариев. Зато заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отличился очередным "сенсационным" заявлением. Он заявил, что подрыв Крымского моста является "терактом, который осуществила Украина".

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