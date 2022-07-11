По мнению депутатов страны-агрессора, Украина проигрывает по всем фронтам.

В Госдуме страны-агрессора назвали "агонией" приказ президента Украины Владимира Зеленского о деоккупации юга страны.

Об этом заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

"Никаких шансов по захвату освобожденных нашей армией территорий у них нет. Подобные приказы – политическая агония режима Зеленского, которая продлится совсем недолго", - заявил он.

По его словам, такие заявления президента Украины не имеют ничего общего с реальностью, так как у украинских войск "не осталось ни сил, ни возможностей, ни средств. По мнению Шеремета, "Зеленский и его преступная клика проигрывают по всем фронтам".

Напомним, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, президент Украины Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге, для этого Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием.

Так, по словам министра, президент поручил высшему военному руководству разработать планы по освобождению временно захваченных территорий, поскольку те имеют жизненно важное значение для экономики страны.

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