По его словам, ответом станет "прямое уничтожение" заказчиков и исполнителей.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отметился очередным "сенсационным" заявлением. На этот раз он заявил, что подрыв Крымского моста является "терактом, который осуществила Украина".

Об этом пишет пропагандистский ТАСС.

По его мнению, ответом на этот "теракт" может быть только прямое уничтожение "террористов".

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"Заказчик и исполнитель преступления — государство Украина. Ответом России на это может быть лишь прямое уничтожение террористов. Так, как это и заведено в мире", - заявил Медведев.

Взрывы на Крымском мосту-что известно

Утром 8 октября, стало известно, что на железнодорожной ветке Крымского моста возник сильный пожар.

Позже в РФ заявили, что на Крымском мосту после взрыва грузовика вспыхнул железнодорожный поезд с горючим. Впоследствии стало известно, что разрушена также часть дорожного полотна моста, по которой ездят автомобили.

Также сообщалось о гибель в результате происшествия трех человек.

Источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что подрыв Крымского моста был спецоперацией СБУ. Официально в Службе безопасности эту информацию пока не подтверждают.

Повреждение Крымского моста усложняет поставки продовольствия, горючего и вооружения на временно оккупированный полуостров и юг Украины, а также переброску мобилизованных россиян.

По информации российского пропагандистского информагентства РИА "Новости", автомобильное движение частично разрушенным в результате взрывов и пожара Крымским мостом было восстановлено.

Ранее глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявлял, что движение автотранспорта по Крымскому мосту будет открыто для легковых автомобилей и автобусов с полной процедурой досмотра.

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