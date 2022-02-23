За соответствующее решение проголосовали более 320 нардепов.

Верховная Рада Украины рекомендовала Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции в отношении депутатов Госдумы и Совета безопасности Российской Федерации, которые голосовали за принятие решений о признании "ДНР" и "ЛНР".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие постановления "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (регистрационный номер 7064) проголосовали 322 народных депутата.

В списке – 351 человек, в том числе Александр Бородай, Николай Валуев, Геннадий Зюганов, Петр Толстой, шахматист Анатолий Карпов и фигуристка Ирина Роднина.

Среди санкций:

Блокирование активов – временное ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим данному лицу имуществом;

Ограничение торговых операций;

Ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

Предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

Остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;

Аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами;

Запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;

Запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины;

Ограничение или прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг и использование электронных коммуникационных сетей.

Среди предложенных санкций:

Полный или частичный запрет совершения сделок по ценным бумагам, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции согласно данному закону;

Прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;

Прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах, в частности в сфере безопасности и обороны;

Запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

Прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами;

Отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины;

Аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений;

Лишение государственных наград Украины, других форм празднования;

Запрет на приобретение в собственность земельных участков.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о признании Россией марионеток Кремля, террористических организаций "Л/ДНР", после чего с главарями этих террористических организаций Пушилиным и Пасечником были подписаны соответствующие "документы".

В тот же день Путин приказал ввести часть регулярных войск на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей.

В НАТО заявили, что Россия перешла от скрытых попыток дестабилизировать Украину к открытым военным действиям.

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