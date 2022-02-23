Верховная Рада Украины рекомендовала Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции в отношении депутатов Госдумы и Совета безопасности Российской Федерации, которые голосовали за принятие решений о признании "ДНР" и "ЛНР".
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие постановления "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (регистрационный номер 7064) проголосовали 322 народных депутата.
В списке – 351 человек, в том числе Александр Бородай, Николай Валуев, Геннадий Зюганов, Петр Толстой, шахматист Анатолий Карпов и фигуристка Ирина Роднина.
Среди санкций:
- Блокирование активов – временное ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим данному лицу имуществом;
- Ограничение торговых операций;
- Ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
- Предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
- Остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;
- Аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами;
- Запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;
- Запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины;
- Ограничение или прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг и использование электронных коммуникационных сетей.
Среди предложенных санкций:
- Полный или частичный запрет совершения сделок по ценным бумагам, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции согласно данному закону;
- Прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;
- Прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах, в частности в сфере безопасности и обороны;
- Запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
- Прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами;
- Отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины;
- Аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений;
- Лишение государственных наград Украины, других форм празднования;
- Запрет на приобретение в собственность земельных участков.
Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о признании Россией марионеток Кремля, террористических организаций "Л/ДНР", после чего с главарями этих террористических организаций Пушилиным и Пасечником были подписаны соответствующие "документы".
В тот же день Путин приказал ввести часть регулярных войск на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей.
В НАТО заявили, что Россия перешла от скрытых попыток дестабилизировать Украину к открытым военным действиям.