По словам военных экспертов, война РФ против Украины принимает затяжной характер.

Президент РФ Владимир Путин проиграл стратегическую войну в Украине. Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как глава государства агрессора меняет тактику войны, разбирались журналисты проекта FreeДом.

"Не будем путать тактику со стратегией. С точки зрения стратегических целей Путина он уже проиграл. Его стратегической целью было положить конец суверенитету и независимости Украины, стереть ее с карты, включить в состав РФ", - заявлял Блинкен.

Кроме стратегических, госсек США упомянул и о тактических планах Кремля.

"Между тем на Востоке Украины продолжается тактическая, ожесточенная битва с российской агрессией, украинские силы отступают. Есть успехи у одной стороны, есть успехи у другой, но в действительности важно то, что со стратегической точки зрения Путин не добъется успеха в том, чего он пытался достичь", - говорил Блинкен.

По факту поражение путинским войскам можно было засчитать если не после провала так называемой "спецоперации", так точно после отвода из-под Киева весной этого года.

Российский диктатор планировал захватить Украину за 3 дня, ведь его окружение внушало ему, что украинцы ждут российские войска на своих территориях.

"Кремль внес коррективы в свои первоначальные планы и сосредоточил силы на небольшом участке российско-украинского фронта, в том числе и на Востоке", - объясняет военный эксперт Владислав Селезнев.

Понимая, что проигрывает, Путин готов применять любые методы, чтобы не допустить поражения. Именно поэтому, отмечают журналисты, в прошлое воскресенье российская армия нанесла удар по многоэтажке в Киеве. Затем была ракетная атака на ТЦ в Кременчуге Полтавской области, итог - 20 смертей на совести путинских чиновников.

Эксперт Селезнев подчеркивает, что сейчас РФ задействует все имеющиеся силы и средства, чтобы заставить Украину покориться требованиям Кремля. По его словам, война принимает затяжной характер.

Ранее премьер Британии Борис Джонсон заявлял, что украинская власть имеет реалистичный план, который способен изменить ход войны, и поделилась им с партнерами.

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