На этот раз российский лидер сказал что-то невнятное. Федеральные каналы и вовсе решили вырезать курьезный момент из трансляции.

Президент России Владимир Путин вновь не смог правильно назвать имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

На встрече с российским министром обороны Сергеем Шойгу, обсуждая ситуацию с войсками ОДКБ в Казахстане, вместо имени казахстанского лидера Путин произнес нечто невнятное, похожее на "Касам Жем... Кемельича Токаева".

"Миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане - нашего ближайшего партнера, союзника, это оценка самого президента Казахстана Касам Жем... Кемельича Токаева", - сказал президент России.

Курьез сохранился в трансляциях некоторых СМИ, в частности, "РБК".

При этом российские федеральные каналы оплошность Путина решили не показывать. К примеру, "Первый канал" просто удалил непонятную фразу, сделав перебивку на кадр с Шойгу.

Это уже второй раз за последнее время, когда Путин путается в имени казахстанского лидера. Как сообщал УНИАН, ранее президент России не смог корректно назвать имя Касыма-Жомарта Токаева, комментируя ситуацию в стране во время онлайн-заседания Организации договора о коллективной безопасности.

Тогда российский президент назвал своего казахстанского коллегу "Кемель Жомартович Токаев". На видео можно заметить, как Путин ускоряет речь, чтобы присутствующие не обратили внимание на то, что он запамятовал имя.

Вероятно, президента России путает отчество Токаева - Кемелевич.

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