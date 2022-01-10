Никто не отреагировал на ошибку российского лидера.

Президент Российской Федерации Владимир Путин не смог корректно назвать имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, комментируя ситуацию в стране.

Инцидент имел место во время онлайн-заседания Организации договора о коллективной безопасности.

Читайте такжеПутину привиделись "майданные технологии" во время протестов в Казахстане"Всем известно, что президент Казахстана Кемель Жомартович Токаев обратился за помощью к членам Организации договора о коллективной безопасности", – заявил Путин.

Отметим, Кемель Токаев - ныне покойный отец президента Казахстана, писатель.

На видео можно заметить, как Путин ускоряет речь, чтобы присутствующие не обратили внимание на то, что он запамятовал имя коллеги.

Примечательно, что ни сам Касым-Жомарт Токаев, ни другие присутствующие главы государств не исправили президента РФ.

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