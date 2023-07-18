Сейчас Путин по уши погрузился в религию и надеется, что ему это поможет.

Российский диктатор Владимир Путин теряет уверенность в себе. Президент РФ встревожен из-за ситуации на передовой и внутри самой России.

Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галямов в эфире "24 канала" отметил, что удар по Крымскому мосту стал одним из последних потрясений главы Кремля. Сейчас Путин по уши погрузился в религию и надеется, что ему это поможет.

"Путин теряет уверенность в себе, он растерян, становится все менее адекватным. Совершенно очевидно, что у него повысился градус религиозности. Теперь он даже на фронт приезжает с иконами", – добавил он.

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По приказу Путина из Третьяковской галереи в церковь Христа Спасителя в Москве переместили икону "Троица" Андрея Рублева. Диктатора не сильно волнует, что это может навредить состоянию иконы – видно, что он хватается за сакральные соломинки.

"Путин понимает, как убого он выглядит, и у него происходят серьезные изменения в психике", – добавил Галлямов.

Последние заявления и выступления Путина

На встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым после того, как ему доложили об уничтоженных в Украине российских оккупантах, Путин попросил передать "привет им всем".

Не обошлось и без угроз после того, как 17 июля прогремели взрывы на Крымском мосту. Российский диктатор назвал инциденты "жестоким", а также пообещал месть. По его словам, Минобороны РФ уже готовит соответствующие предложения. Примечательно, что уже ночью россияне атаковали юг Украины ракетами и дронами.

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